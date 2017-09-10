Белгородский губернатор-рекордсмен стал лидером на выборах

Врио губернатора Белгородской области Евгений Савченко по результатам обработки 13,63 процента протоколов набирает 69,86 процента голосов избирателей. Такие данные ГАС «Выборы» приводит РИА Новости в воскресенье, 10 сентября.

На втором месте кандидат от КПРФ Станислав Панов: его поддержали 13,73 процента избирателей. Третий результат — 8,53 процента голосов — показал либерал-демократ Константин Климашевский. У представителя «Ветеранов России» Эдуарда Чаусова 4,66 процента.

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По данным на 19:30 по московскому времени, явка на выборах в Белгородской области составила 52,54 процента, сообщается на сайте регионального избиркома.

Евгений Савченко («Единая Россия») руководит Белгородской областью 23 года, это рекорд (второй старейший губернатор — Аман Тулеев, который возглавляет Кемеровскую область 20 лет). В апреле президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора баллотироваться на новый срок.

На прошлых выборах за Евгения Савченко проголосовали почти 78 процентов избирателей.