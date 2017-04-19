Путин поддержал намерение белгородского губернатора переизбираться

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с губернатором Белгородской области Евгением Савченко, в ходе которой поддержал его намерение баллотироваться на новый срок. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля в среду, 19 апреля.

Глава государства уточнил у Савченко, когда у него истекает срок полномочий на посту главы региона. По словам чиновника, должность он занимает до октября текущего года.

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«Все, значит, ничего не мешает, главное, чтобы мы с вами исходили из сути дела. А суть в том, чтобы работать хорошо. А как там организовать юридическую и техническую стороны, мы с вами договоримся», — отметил президент.

Также в ходе встречи Савченко рассказал о текущей ситуации в регионе, в частности, об успехах в области сельского хозяйства.

В феврале глава Белгородской области во время пресс-конференции заявил журналистам, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, тем самым развеяв слухи о своей скорой отставке.

Евгений Савченко руководит Белгородской областью с 1993 года. Избирался на руководящий пост четыре раза. Последние выборы главы региона, по итогам которых победил Савченко, прошли 14 октября 2012 года.

Следующие выборы губернатора должны состояться 10 сентября 2017 году в единый день голосования.