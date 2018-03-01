Собянин поздравил лучших врачей Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей конкурса «Лидер.Мед» с назначением на руководящие должности. Об этом он написал в своем личном блоге.

«В середине января встречался с победителями конкурса "Лидер.Мед", которые стали кандидатами для назначения на руководящие должности в московской медицине. Сегодня Департамент здравоохранения провел первые назначения. Поздравляю, коллеги», — написал он.

Мэр отметил, что один из победителей — Александр Гурин — возглавил Вороновскую больницу в Новой Москве. Еще четыре лауреата стали главными врачами детских поликлиник.

«Надеюсь, новый кадровый лифт в системе здравоохранения сделает московские клиники лучше, а москвичи смогут получать более качественные медицинские услуги», — заключил Собянин.

«Лидер.Мед» — проект по подготовке руководителей в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы. Конкурс проводится в четыре этапа. Для участия в программе надо подать заявку и заполнить анкету на сайте.

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