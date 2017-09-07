Собянин рассказал о двукратном увеличении зарплаты столичных учителей

Заработная плата московских учителей выросла вдвое и составляет сейчас около 80 тысяч рублей. Об этом в эфире радиостанции Business FM рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Заработная плата учителей выросла ровно в два раза, сегодня составляет около 80 тысяч рублей. Это неплохая заработная плата, сегодня устроиться в московские школы не так-то просто, никаких там вакансий нет», — сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что этого удалось добиться благодаря серьезной структурной реорганизации. «Убрали хозяйственный персонал, который составлял около 60 процентов. Добавили деньги, справедливо распределив, привязав к учащимся», — сообщил он.

В среду Собянин также прокомментировал жалобы жителей города на скользкую московскую плитку. По его словам, никакими исследованиями не подтверждается, что зимой плитка становится более скользкой, чем асфальт. По его мнению, это, скорее, вопрос эксплуатации.