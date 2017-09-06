Собянин ответил критикам скользкой московской плитки

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции Business FM прокомментировал жалобы жителей города на скользкую московскую плитку.

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По его словам, никакими исследованиями не подтверждается, что зимой плитка становится более скользкой, чем асфальт. «Мы делали серьезное детальное исследование по всему городу, количество травм одинаковое, что на плитке, что на асфальте. Надо следить за погодными аномалиями, в том числе ледяными дождями, для этого выставлены специальные корзины с гранитной крошкой», — заявил мэр столицы.

По его мнению, это, скорее, вопрос эксплуатации.

В январе 2016 года в Общественной палате подготовили обращение Собянину с просьбой обосновать использование плитки на тротуарах столицы.

Программа по замене асфальта на тротуарах плиткой началась летом 2011 года по распоряжению Собянина, который стал мэром Москвы осенью 2010-го.