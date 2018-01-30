Стерлигов объявил поиск незамужних секретарш и сравнил их с лошадьми

Православный предприниматель Герман Стерлигов разместил на свой странице в социальной сети Facebook две вакансии секретарш. Соискательницы должны быть красивыми, незамужними и «чем моложе, тем лучше», отметил бизнесмен. Подходящим кандидаткам он готов предложить зарплату в 100 тысяч рублей.

«Срочно ищу секретаршу: хорошенькую, грамотную и послушную (...) Возраст — чем моложе, тем лучше, на шестом десятке я заметил, что у баб с возрастом настроение портится. Замужним, разведенным и с детьми не беспокоиться», — написал Стерлигов.

Он также прикрепил к посту фотографию предыдущей сотрудницы, заявив, что это — «нижняя планка внешних качеств для работы в Слободе».

Бизнесмен отметил, что для соискательниц «высшее образование не только необязательно, но даже нежелательно», однако девушки должны быть грамотными. Он попросил заинтересованных в вакансии присылать ему личным сообщением фотографии без ретуши. По его словам, запись голоса также приветствуется, поскольку «секретаршу выбирать — это поважнее, чем лошадь выбирать», отметил Стерлигов.

Предприниматель пояснил, что вакансии подразумевают работу вахтовым методом три через три месяца — в период работы секретарша должна проживать в его Слободе в Истринском районе Подмосковья. От кандидаток требуется быть готовыми к ненормированному рабочему графику.

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