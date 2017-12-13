Стерлигов начал продавать розги

В магазинах православного предпринимателя Германа Стерлигова поступили в продажу розги. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В наши магазины поступили в продажу свежие розги. Недорого. Никакого вреда для здоровья ребенка. Срезаны в экологически чистом месте вдалеке от шоссейной дороги», — написал предприниматель.

На своем сайте он привел список магазинов, в которых доступен новый товар.

Магазины Германа Стерлигова были открыты в Москве, Перми, Кирове и Санкт-Петербурге. В сентябре из-за многочисленных жалоб закрылась одна из лавок в Петербурге. В ноябре бизнесмен объявил о закрытии торговой сети в Москве из-за давления со стороны прокуратуры, но позже не захотел уходить со столичного рынка и открыл новую торговую точку. В том же месяце предприниматель закрыл магазин в Перми — вокруг торговой точки разгорелся скандал из-за гомофобной таблички у входа.

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