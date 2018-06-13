Джигурда захотел стать мэром Москвы

Эксцентричный российский актер Никита Джигурда заявил о намерении побороться за пост мэра Москвы. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Я принял решение и иду в мэры Москвы, — написал он. — От джигурдизма не будет вреда... В мэры Москвы идет Никита Джигурда!».

6 июня бизнесмен Герман Стерлигов также заявил о желании избираться на пост московского градоначальника. В случае победы на выборах он обещает «уместить всю Москву в Садовое кольцо».

8 июня столичный градоначальник Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра. «Я буду выдвигаться от партии москвичей путем сбора подписей. Считаю, что это правильно, так как должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая, и должна учитывать настроения, мнения москвичей любых политических взглядов», — сказал он

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. О желании принять в них участие также заявили бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин и журналист Антон Красовский. В середине апреля о намерении баллотироваться заявил блогер Илья Варламов, однако позже отказался.

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