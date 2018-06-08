Собянин решил идти в мэры от партии москвичей

Столичный градоначальник Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 8 июня.

Собянин в зале заседания Мосгоризбиркома представил членам комиссии паспорт, заявление и ряд других необходимых документов.

«Я буду выдвигаться от партии москвичей путем сбора подписей. Считаю, что это правильно, так как должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая, и должна учитывать настроения, мнения москвичей любых политических взглядов», — сказал он журналистам.

Мэр подчеркнул, что «сбор десятков тысяч подписей — это хорошая возможность услышать пожелания и наказы москвичей».

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. О желании принять в них участие также заявили бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин и журналист Антон Красовский, бизнесмен Герман Стерлигов. В середине апреля о намерении баллотироваться заявил блогер Илья Варламов, однако позже отказался.

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