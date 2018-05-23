В соцсетях предложили создать движение в поддержку Собянина

Телеведущий Андрей Малахов предложил организовать общественное движение в поддержку мэра Москвы «За Собянина!». Об этом он сообщил в своем Twitter.

Шоумен отреагировал на пост Нюты Федермессер, учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», в котором та рассказала о градоначальнике, приехавшем на свадьбу к неизлечимо больному мужчине. «Пару недель назад Оля попросила у меня контакты нотариуса, чтобы их с Толей расписали. В хосписе. И сегодня они вместе с младшей дочкой Агнией в палате хосписа ждали нотариуса. Толя шутил, что готов жениться, если их распишет лично Путин. Путина мы не обещали. Но пришел Собянин. Сидел в палате, болтал с Агнией, подарил Оле цветы, а Толе, который не может встать, лежит с концентратором, и говорит с трудом, сказал: ну вы даете, сколько же в вас силы... Я каждый раз боюсь, что новые люди в палате скажут не то, что будут сопли-слезы, что будет фальшь или лживое пожелание выздоровления. Но я наблюдала двух мужиков. Между двумя мужиками фальши быть не может», — написала она ранее.

При этом Федермессер отметила, что на встрече с мэром они обсудили необходимость развития медпомощи на дому. В частности, речь шла о необходимости увеличения числа медсестер и соцработников и открытии в городе коек сестринского ухода, на которые «можно госпитализировать тяжелых, но стабильных пациентов, нуждающихся не столько во врачебной помощи, сколько в профессиональном и милосердном сестринском уходе».

«Давайте, плиз, не ссориться, давайте видеть хорошее. Давайте двигаться вперёд так, чтобы медики, пациенты и чиновники были бы вместе, а не по разные стороны баррикад. Иначе не конструктивно», — подчеркнула Федермессер.

«Отличный текст про неравнодушных людей, которые должны держаться вместе... », — прокомментировал Малахов эту запись.

Идею Малахова о создании движения поддержали Максим Галкин, Дмитрий Губерниев, а также главный врач ГКБ №1 Пирогова Алексей Свет.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.