Яшина заподозрили в подделке подписей

Бывший координатор штаба кандидата в депутаты Московской городской думы Ильи Яшина Петр Проскуркин заявил, что часть подписей за выдвижение политика могут быть поддельными. Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник, 8 июля.

По словам активиста, некоторые отделения штаба Яшина собирали подозрительно много подписей на фоне общих слабых результатов. Он уточнил, что число подписей стало расти после существенного обновления команды. «От старых идейных людей в штабе начали избавляться», — посетовал он.

«Под конец уже катившейся в пропасть кампании произошел курьез. Яшин объявил штабу, что за три дня было собрано 800 подписей!!! Но по факту, что подтвердил сотрудник штаба Роман Петрищев, проверявший подписи, в те дни кое-как собиралось по 100 подписей в сутки. Все сделали вид, что никто ничего не понял», — рассказал он.

Как следует из поста, в личном разговоре Яшин назвал Проскуркина провокатором, и заявил о прекращении совместной работы. По признанию активиста, он видел разные истории, но «такого унижения волонтеров, как в штабе Яшина, еще не видел нигде».

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