Митинг оппозиции в Москве собрал 15 человек

На третий день несанкционированных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов от оппозиции на Трубной площади в Москве пришли 15 человек. Об этом сообщает «Росбалт».

Отмечается, что ранее оппозиционные кандидаты самостоятельно выводили сотрудников своих штабов на массовые мероприятия, однако во вторник, 16 июля, они не пришли. Сами кандидаты, кроме Ильи Яшина, были заняты на итоговых избирательных комиссиях.

В митинге и незаконном шествии с попыткой штурма Мосгоризбиркома 14 июля участвовало до тысячи человек. В понедельник, 15 июля, на Трубную площадь вышли до 500 сотрудников штабов кандидатов.

Выборы в Мосгордуму запланированы на 8 сентября. Участие в них примут более 400 зарегистрированных кандидатов.

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