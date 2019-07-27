На акции протеста у мэрии Москвы распылили газ

На несанкционированной акции протеста у здания мэрии Москвы распылили газ, сотрудники полиции разыскивают тех, кто это сделал. Об этом с субботу, 27 июля, сообщает ТАСС.

«Газ распылили сверху, предположительно с балкона одного из домов на Тверской улице. Сейчас там работает уголовный розыск», — сказал агентству источник в правоохранительных органах, добавив, что все обстоятельства инцидента выясняются.

Сообщается, что после того, как распылили газ, бойцам ОМОНа пришлось на время надеть противогазы.

Ранее пресс-служба главного управления МВД по Москве сообщила, что за участие в несогласованной акции оппозиции были задержаны 295 человек.

Митинг у здания столичной мэрии организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. Как отмечали в прокуратуре, оппозиционеры распространяют в соцсетях призывы принять участие в акции у дома номер 13 на Тверской улице. В ведомстве подчеркнули, что организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой «установленную законодательством Российской Федерации ответственность». О возможности провокаций в ходе митинга также предупредил мэр Москвы Сергей Собянин.

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