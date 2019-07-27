Московские рестораторы пожаловались на потерю денег из-за протестующих

Несанкционированная акция протеста в центре Москвы привела к тому, что половина столичных ресторанов были вынуждены закрыться. Об этом рассказал ресторатор Аркадий Новиков, сообщает в субботу, 27 июля, «М24».

«Конечно, ресторан теряет деньги», — добавил он.

Ранее пресс-служба главного управления МВД по Москве сообщила, что на акцию оппозиции, проходящую у здания столичной мэрии, собрались более 3,5 тысячи человек, 295 из них были задержаны.

Митинг у здания столичной мэрии организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. Как отмечали в прокуратуре, оппозиционеры распространяют в соцсетях призывы принять участие в акции у дома номер 13 на Тверской улице. В ведомстве подчеркнули, что организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой «установленную законодательством Российской Федерации ответственность». О возможности провокаций в ходе митинга также предупредил мэр Москвы Сергей Собянин.

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