Большинство задержанных на акции протеста в Москве оказались иногородними

Две трети задержанных участников несогласованной акции оппозиции, проходящей 27 июля в центре Москвы и у здания мэрии, являются иногородними, сообщает НСН.

Издание приводит цифру в 60 процентов, не указывая источник информации.

В столичном главке МВД подтвердили задержание 295 участников несогласованной акции, уточнив, что «значительное количество задержанных не являются жителями Москвы». Всего на митинг, по данным полиции, собрались 3,5 тысячи человек.

Также сообщалось, что в ходе акции протеста был распылен газовый баллончик. Злоумышленников разыскивают.

Митинг у здания столичной мэрии организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. Как отмечали в прокуратуре, оппозиционеры распространяют в соцсетях призывы принять участие в акции у дома номер 13 на Тверской улице. В ведомстве подчеркнули, что организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой «установленную законодательством Российской Федерации ответственность». О возможности провокаций в ходе митинга также предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин.

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