Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге

Московская мэрия отказалась согласовать выступление на согласованном митинге 10 августа рэперу Face, а также группам «Кровосток» и IC3PEAK. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на одного из организаторов акции Петра Верзилова.

По его словам, первый замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник озвучил решение властей и пояснил, что в случае нарушения запрета мероприятие будет отменено. Он не уточнил причины подобного решения. Организаторы акции в свою очередь заявили, что будут настаивать на том, чтобы выступления артистов состоялись.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» менеджер «Кровостока» Агата Мирзаева сказала, что пока группа не отказалась от выступления: «Давайте посмотрим на этот сложный ком, как он будет разворачиваться. Мы бы хотели выступить, и не совсем понятна позиция мэрии».

В мае уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов обратился полицию и прокуратуру с просьбой не допускать подростков на запланированный в июне концерт рэпера Face. По мнению омбудсмена, в творчестве рэп-исполнителя содержатся «призывы к демонстративному неподчинению нормам права, хулиганским выходкам, насилию, а также скрытая пропаганда возможности молодого поколения употреблять наркотические средства».

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