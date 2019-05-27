Полицию попросили не пускать подростков на концерты рэпера Face

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов обратился полицию и прокуратуру с просьбой не допускать подростков на запланированный в июне концерт рэпера Face (Ивана Дремина). Копия обращения омбудсмена размещена на сайте областного родительского комитета.

В письме, которое адресовано прокурору Тюмени и начальнику местного МВД, Степанов просит установить возрастное ограничение «18 плюс» на посещение мероприятия. Сейчас у концерта Face стоит маркировка «16 плюс».

По мнению омбудсмена, в творчестве рэп-исполнителя содержатся «призывы к демонстративному неподчинению нормам права, хулиганским выходкам, насилию, а также скрытая пропаганда возможности молодого поколения употреблять наркотические средства». Кроме того, в песнях Face, которые изобилуют ненормативной лексикой, «прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе, пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях», считает Степанов.

Материалы по теме «Как тебе такое, маленькая дрянь?» Взрослые слушают русский рэп и ссорятся со школьниками. Все ради славы на YouTube

20 мая Тюменский родительский комитет обратился к детскому омбудсмену с просьбой запретить в Тюмени концерт рэпера. Авторы обращения считают, что творчество Face «угрожает не только психическому, нравственному и физическому здоровью подростков и молодежи нашего города, но и национальной и демографической безопасности страны».

Рэпер Face родился и вырос в Уфе. Он записал свою первую песню в 2015 году, на сегодняшний день выпустил три альбома, пять мини-альбомов и микстейп. В начале апреля 2019 года Дремин не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице. Медики заподозрили у 21-летнего музыканта некоторые отклонения в психике.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!