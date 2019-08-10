На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины

На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал RT.

На кадрах видно, что в толпе собравшихся несколько человек держат флаги Украины. Другой участник вырывает один из «жовто-блакитных» флагов и бросает на землю. Начинается потасовка, но ее участников быстро разнимают. При этом молодой человек, вырвавший флаг, называет оппонентов «пригожинскими» [очевидно, имеется в виду бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ связывают с «фабрикой троллей» и провокациями против оппозиции].

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не собрали необходимое количество подписей. Кандидаты считают, что их не допустили по политическим мотивам. 27 июля и 3 августа в центре Москвы проходили несанкционированные акции против недопуска кандидатов. Было задержано более 1,6 тысячи человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, в которых обвиняются 12 человек.

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