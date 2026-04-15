11:29, 15 апреля 2026Силовые структуры

В Москве мужчина открыл огонь по сыну из ружья

В Москве задержан расстрелявший сына из ружья пенсионер
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве 77-летний мужчина открыл огонь по 53-летнему сыну из ружья. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, все произошло вечером 14 апреля в Товарищеском переулке. Тогда пенсионер поссорился с сыном и открыл по нему огонь из ружья ИЖ-12. От полученных ранений мужчина не выжил.

В данный момент пенсионер задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу жителя Челябинска, поджегшего жену во время ссоры.

Преступление произошло 3 апреля. В ходе ссоры мужчина облил жену горючим и поджег. Потерпевшая моментально загорелась вместе с квартирой. Ее экстренно доставили в больницу с ожогами второй и третьей степени.

