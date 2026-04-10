Россиянин поджег жену во время ссоры

Челябинец пытался заживо сжечь супругу во время ссоры

Суд отправил под стражу жителя Челябинска, который обвиняется в покушении на жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Преступление произошло 3 апреля. Супруги находились в доме на улице Тарасова, когда между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина облил жену горючим и поджег. Потерпевшая моментально загорелась вместе с квартирой. Ее экстренно доставили в больницу с ожогами второй и третьей степени.

Ранее суд в Новосибирской области приговорил к двум годам лишения свободы условно местную жительницу, которая пыталась сжечь дом сына и невестки.