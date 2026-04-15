11:27, 15 апреля 2026

Женщина заболела тремя видами рака после измены мужа

Tampa Bay: Американка Фокс заболела тремя видами рака после измены мужа
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: pdsci / Shutterstock / Fotodom

Жительница США Эйлин Макгилл Фокс после измены мужа заразилась вирусом папилломы человека (ВПЧ), а затем заболела тремя видами рака. Свою историю она рассказала изданию Tampa Bay.

Фокс отметила, что узнала о неверности мужа в 2017 году и сразу прошла обследование на инфекции. Тогда тесты ничего не выявили, но спустя год во время планового осмотра у нее обнаружили ВПЧ, затем диагностировали рак вульвы, еще позже — рак шейки матки и рак анального канала.

Женщина убеждена, что все заболевания были спровоцированы ВПЧ. По ее словам, врачи объяснили ей, что вирус может долгое время не проявляться, а затем приводить к развитию рака. «Если это могло случиться с женщиной, которая была в браке 30 лет, значит, это может случиться с кем угодно», — отметила Фокс.

В течение последних восьми лет американка проходила лечение и занималась просветительской деятельностью. Она напоминает о важности вакцинации и регулярных обследований, которые помогают снизить вероятность развития тяжелых заболеваний.

Ранее стала известна история жительницы Великобритании Оливии Гриффитс, которая дважды заболела бактериальным менингитом. Женщина едва выжила, так как игнорировала симптомы, принимая их за приступ мигрени.

