Женщина заболела тремя видами рака после измены мужа

Tampa Bay: Американка Фокс заболела тремя видами рака после измены мужа

Жительница США Эйлин Макгилл Фокс после измены мужа заразилась вирусом папилломы человека (ВПЧ), а затем заболела тремя видами рака. Свою историю она рассказала изданию Tampa Bay.

Фокс отметила, что узнала о неверности мужа в 2017 году и сразу прошла обследование на инфекции. Тогда тесты ничего не выявили, но спустя год во время планового осмотра у нее обнаружили ВПЧ, затем диагностировали рак вульвы, еще позже — рак шейки матки и рак анального канала.

Женщина убеждена, что все заболевания были спровоцированы ВПЧ. По ее словам, врачи объяснили ей, что вирус может долгое время не проявляться, а затем приводить к развитию рака. «Если это могло случиться с женщиной, которая была в браке 30 лет, значит, это может случиться с кем угодно», — отметила Фокс.

В течение последних восьми лет американка проходила лечение и занималась просветительской деятельностью. Она напоминает о важности вакцинации и регулярных обследований, которые помогают снизить вероятность развития тяжелых заболеваний.

