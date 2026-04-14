Daily Mirror: Женщина списала симптомы менингита на мигрень и едва выжила

Девушка приняла симптомы смертельного заболевания за мигрень и едва выжила. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Учительница младших классов из Великобритании Оливия Гриффитс рассказала, что несколько лет назад почувствовала сильную головную и шейную боль, но не придала этому значения, списав состояние на стресс и усталость. Однако уже через сутки ее состояние резко ухудшилось: появились спутанность сознания, рвота и светочувствительность, после чего ее срочно госпитализировали.

«Мне казалось, что это конец, будто мое тело просто перестает работать», — вспоминает Гриффитс. В больнице у женщины диагностировали бактериальный менингит — опасное заболевание, которое может быстро привести к тяжелым последствиям и требует немедленного лечения.

Британка провела несколько недель в стационаре и столкнулась с осложнениями, включая проблемы со слухом и хроническую боль. Позже болезнь вернулась. Поначалу даже врачи не верили в болезнь, так как вероятность повторного заражения крайне мала.

