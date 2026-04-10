Забота о себе
17:33, 10 апреля 2026

Женщина с раком кишечника приняла его симптомы за менопаузу

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Англичанка Керри Хатрилл рассказала, как в 49 лет приняла симптомы рака кишечника за менопаузу и проигнорировала их. Историю женщины опубликовало издание Daily Mail.

По словам Хатрилл, весной 2024 года она стала сильно уставать и чувствовать тяжесть в конечностях. Когда началось вздутие живота и энергии стало еще меньше, женщина подумала, что входит в период менопаузы. Позже она стала замечать слабые розовые выделения на белье после посещения туалета, но также списала это на климакс.

Когда спустя несколько недель вздутие живота перестало проходить и начались позывы в туалет, не заканчивающиеся дефекацией, а также появилась острая боль в прямой кишке, женщина обратилась к врачу. Анализы выявили низкий уровень железа в крови — тревожный сигнал, из-за которого англичанке назначили срочную колоноскопию. Благодаря этому в ее прямой кишке обнаружили крупную опухоль размером примерно с небольшой апельсин — у нее был рак прямой кишки третьей стадии.

Женщина прошла интенсивный курс лечения, начавшийся с четырех курсов химиотерапии, за которыми последовали 25 сеансов лучевой терапии и химиотерапевтические таблетки. В феврале 2025 года она перенесла серьезную операцию по удалению опухоли и после этого вышла в ремиссию. Теперь Хатрилл призывает других женщин ее возраста не игнорировать тревожные симптомы, поскольку они могут означать серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее врачи предупредили о главном симптоме рака легких. Им оказался непроходящий кашель.

