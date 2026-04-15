Иранский супертанкер смог пройти морскую блокаду США

Иранский сверхбольшой танкер прошел морскую блокаду США через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Fars.
«Иранский супертанкер модели (Very Large Crude Carrier) VLCC, который находится в санкционном списке США, вошел в иранские воды без какой-либо скрытности и с включенным устройством позиционирования», — утверждается в публикации.
По данным агентства, данный танкер способен перевозить 2 миллиона баррелей сырой нефти. Отмечается, что он смог пройти к берегам Ирана без каких-либо помех.
Ранее пройти Ормузский пролив удалось китайскому танкеру, также попавшему под санкции США.