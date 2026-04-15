Иранский супертанкер смог пройти морскую блокаду США

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:32, 15 апреля 2026

Fars: Иранский супертанкер прошел морскую блокаду США через Ормузский пролив
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Иранский сверхбольшой танкер прошел морскую блокаду США через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Fars.

«Иранский супертанкер модели (Very Large Crude Carrier) VLCC, который находится в санкционном списке США, вошел в иранские воды без какой-либо скрытности и с включенным устройством позиционирования», — утверждается в публикации.

По данным агентства, данный танкер способен перевозить 2 миллиона баррелей сырой нефти. Отмечается, что он смог пройти к берегам Ирана без каких-либо помех.

Ранее пройти Ормузский пролив удалось китайскому танкеру, также попавшему под санкции США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина могла заполучить целые российские «Герани». Как это возможно и для чего ВСУ могут их использовать?

    Артемий Лебедев раскрыл один факт о своем дяде-иноагенте

    Выявлен скрытый фактор замедления возрастного ухудшения памяти

    В России отреагировали на слова вице-президента США о финансировании конфликта на Украине

    Систему ПВО Украины признали «дырявой»

    Предсказано будущее нефти из России после возобновления санкций США

    «Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара решили усыпить

    Первый фильм по «Игре престолов» обрел название

    Зеленский захотел открыть заблокированный Трампом Ормузский пролив

    Винер включили в число почетных членов Международной федерации гимнастики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok