Попавшему под санкции танкеру удалось пройти через Ормузский пролив

CNN: Попавший под санкции США китайский танкер прошел через Ормузский пролив

Попавшему под санкции США китайскому танкеру удалось пройти через Ормузский пролив. Об этом со ссылкой на CNN сообщает ТАСС

По данным сервиса Marine Traffic, судно Rich Starry под флагом Малави, которое принадлежит китайской компании и пребывает под американскими санкциями за связь с Ираном, преодолело Ормузский пролив после начала морской блокады Ирана Вооруженными силами США.

Танкер миновал Ормузский пролив утром 14 апреля. Первоначально груженый метанолом корабль пытался выйти из Персидского залива 13 апреля вечером, но развернулся у острова Кешм. Пунктом назначения Rich Starry указывают Китай.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что 13 апреля США заблокируют Ормузский пролив. По его словам, морская блокада коснется судов, входящих и выходящих из иранских портов. Также глава государства рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров.

Ряд американских чиновников полагает, что Иран не может полностью открыть Ормузский пролив, потому что не может найти и обезвредить все установленные в акватории залива мины. По их словам, эта ситуация может усложнить переговоры США и Ирана в Пакистане, которые должны состояться в ближайшее время.