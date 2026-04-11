Раскрыта причина невозможности Ирана открыть Ормузский пролив

NYT: Иран не может обезвредить все свои мины в Ормузском проливе

Иран не может полностью открыть Ормузский пролив, потому что не может найти и обезвредить все установленные в акватории залива мины. Об этом сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, эта ситуация может усложнить переговоры США и Ирана в Пакистане, которые должны состояться в ближайшее время. Возможно, Иран не фиксировал расположение всех мин, а некоторые из них дрейфуют. Собеседники издания отметили, что обезвреживание морских мин гораздо сложнее их установки. Они сказали, что у США нет мощных средств разминирования.

Как сообщает издание, Иран заминировал стратегический пролив в марте при помощи небольших судов. Это произошло после того, как США и Израиль начали вооруженный конфликт против государства. Сейчас движение нефтяных танкеров и других судов в проливе практически полностью парализовано. Это привело к резкому росту цен на энергоносители и обеспечило Ирану рычаг давления в войне и в переговорах. Отмечается, что при этом Иран оставил проход открытым для тех судов, которые готовы оплатить пошлину.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Исламабад для переговоров с Ираном.