08:55, 11 апреля 2026

Американская делегация прибыла в Исламабад для переговоров с Ираном

Марина Совина
Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Исламабад для переговоров с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Также в состав американской делегации вошли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Дональда Трампа Джаред Кушнер

До этого иранская делегация прибыла в столицу Пакистана. Уточняется, что в состав делегации вошли представители комитетов по безопасности, политике, военным, экономическим и юридическим вопросам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что результаты переговоров с Ираном станут известны примерно в течение ближайших 24 часов. При этом глава Белого дома отметил готовность США к силовому сценарию в случае провала переговоров.

