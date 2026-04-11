Американская делегация прибыла в Исламабад для переговоров с Ираном

Вице-президент США Вэнс прибыл в Исламабад для переговоров с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Исламабад для переговоров с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Также в состав американской делегации вошли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Дональда Трампа Джаред Кушнер

До этого иранская делегация прибыла в столицу Пакистана. Уточняется, что в состав делегации вошли представители комитетов по безопасности, политике, военным, экономическим и юридическим вопросам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что результаты переговоров с Ираном станут известны примерно в течение ближайших 24 часов. При этом глава Белого дома отметил готовность США к силовому сценарию в случае провала переговоров.