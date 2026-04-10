Трамп анонсировал результаты переговоров с Ираном в течение суток

Трамп заявил, что результаты переговоров с Ираном будут известны через 24 часа

Президент США Дональд Трамп заявил, что результаты переговоров с Ираном станут известны примерно в течение ближайших 24 часов. Его слова передает New York Post (NYP).

«Мы узнаем это примерно через 24 часа. Скоро мы узнаем», — сказал американский лидер в ответ на вопрос о том, верит ли он в успех встречи.

При этом глава Белого дома отметил готовность США к силовому сценарию в случае провала переговоров. «Мы проводим перезагрузку. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданных — даже лучше, чем то, что мы использовали раньше», — подчеркнул он.

Переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, предположительно, могут пройти в субботу, 11 апреля. Однако, как сообщил источник, встреча состоится лишь при условии, что США выполнят свои обещания по прекращению боевых действий в Ливане.