Раскрыты детали переговоров США и Ирана в Исламабаде

Al Mayadeen: Ирано-американские переговоры состоятся 11 апреля

Переговоры представителей Ирана и США в пакистанском Исламабаде, предположительно, могут состояться в субботу, 11 апреля. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

«Ирано-американские переговоры состоятся в субботу, а не в пятницу», — сказано в сообщении.

По данным телеканала, в состав иранской делегации войдут секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохаммад Багер Зольгадр, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аббас Арагчи и замглавы МИД Маджид Тахт-Раванчи.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.