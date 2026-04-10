Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:54, 10 апреля 2026Мир

Иранская делегация прибыла в Пакистан на переговоры

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Иранская делегация прибыла в Исламабад (столица Пакистана) на переговоры с США. Об этом сообщило агентство Fars в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в состав делегации вошли представители комитетов по безопасности, политике, военным, экономическим и юридическим вопросам. В переговорах также примут участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, секретарь Совета обороны Исламской Республики Али Шамхани и спикер парламента Мохаммад Багер Калибаф.

«Если противоположная сторона примет предварительные условия Ирана для начала переговоров, эти переговоры начнутся», — подчеркивает агентство.

Переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, предположительно, могут пройти в субботу, 11 апреля. Однако, как сообщил источник, встреча состоится лишь при условии, что США выполнят свои обещания по прекращению боевых действий в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok