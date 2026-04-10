Fars: Иранская делегация прибыла в Пакистан на переговоры

Иранская делегация прибыла в Исламабад (столица Пакистана) на переговоры с США. Об этом сообщило агентство Fars в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в состав делегации вошли представители комитетов по безопасности, политике, военным, экономическим и юридическим вопросам. В переговорах также примут участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, секретарь Совета обороны Исламской Республики Али Шамхани и спикер парламента Мохаммад Багер Калибаф.

«Если противоположная сторона примет предварительные условия Ирана для начала переговоров, эти переговоры начнутся», — подчеркивает агентство.

Переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, предположительно, могут пройти в субботу, 11 апреля. Однако, как сообщил источник, встреча состоится лишь при условии, что США выполнят свои обещания по прекращению боевых действий в Ливане.