11:13, 15 апреля 2026

Россиянам назвали полезный для простаты продукт

Мария Большакова

Фото: GCapture / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог Олег Кривченков назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, полезный для простаты. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Врач рассказал, что для простаты полезны тыквенные семечки. По словам Кривченкова, в этом продукте содержится цинк, предупреждающий развитие аденомы простаты, то есть разрастание тканей предстательной железы. Диетолог объяснил, что цинк не дает вырабатываться веществу, из-за которого железа увеличивается.

При этом Кривченков предупредил, что не следует есть много тыквенных семечек, так как они обладают высокой калорийностью. Он призвал употреблять не более 30 граммов этого продукта за один раз.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша рассказали о продукте, который защищает от злокачественных опухолей в груди и простате. По их словам, таким свойством обладают грибы.

