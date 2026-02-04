Россиянам назвали защищающий от нескольких видов рака продукт

Диетолог Макиша заявила, что грибы защищают от рака груди и простаты

Врач-диетолог Марина Макиша и реабилитолог Сергей Агапкин назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, который может защитить от нескольких видов рака. Выпуск с объяснением специалистов доступен на платформе «Смотрим».

Макиша и Агапкин, сославшись на исследования, рассказали, что защититься от нескольких видов онкологических заболеваний, в том числе рака груди и простаты, помогают грибы. По словам диетолога, в этом продукте содержатся различные антиоксиданты, которые защищают от злокачественных опухолей.

Агапкин добавил, в грибах также есть бетаглюканы — вещества, стимулирующие работу иммунной системы человека и помогающие ей уничтожать поврежденные клетки, которые могут переродиться в раковые. Макиша отметила, что эти полезные вещества содержатся практически во всех видах грибов.

Диетолог также подчеркнула, что грибы благоприятно воздействуют на микрофлору кишечника. «Микрофлора — это тоже фактор хорошего иммунитета. И то, что защищает от колоректального рака, то есть рака прямой кишки», — объяснила Макиша.

Ранее диетолог рассказала о сладости, которая помогает улучшить настроение и сон. Таковой Макиша сочла халву.