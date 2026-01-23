Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:12, 23 января 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали улучшающую сон и снижающую тревогу сладость

Диетолог Макиша заявила, что халва снижает тревогу и улучшает сон
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom  

Диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала сладость, которая снижает тревогу и улучшает сон. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», уточнялось, что речь идет о халве.

Макиша рассказала, что в халве содержится магний, необходимый для нормальной работы нервной системы. По ее словам, восточная сладость поможет восполнить дефицит этого микроэлемента, благодаря чему человек будет чувствовать себя спокойнее.

Кроме того, отметила диетолог, в халве есть витамины группы B, в частности, витамин B6. Этот элемент нужен для того, чтобы сон был качественный и глубокий, заявила Макиша.

Наконец, подчеркнула специалистка, в сладости содержится витамин Е. «Витамин Е — очень мощный антиоксидант, который защищает и сосуды, и клетки мозга от повреждения. И в том числе прекрасно влияет на состояние кожи», — объяснила она.

Ранее иммунолог Андрей Продеус рассказал о десерте, защищающем от рака. Таковым врач счел японское пирожное моти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал Украине неприятный прогноз на будущее при одном условии. С чем столкнется Киев?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Влияние одного европейского лидера на Трампа оценили

    Касающийся СВО и российских военных вывод сделали из встречи Путина с Уиткоффом

    В российских школах решили сократить изучение одного предмета

    Раскрыты подробности об отце похищенного ради выкупа российского подростка

    Выход новой PlayStation задержат

    На Западе возмутились манерами Зеленского

    Британец и 61-летняя женщина занялись сексом на глазах у туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok