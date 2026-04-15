Рубль резко подорожал

Курс рубля к китайскому юаню вырос с начала апреля на 5,5 %

Курс китайской валюты опустился на Мосбирже ниже 11 рублей впервые с середины февраля, свидетельствуют данные торгов.

На минимуме юань падал 15 апреля до 10,96 рубля. С начала месяца российская валюта укрепилась к китайской на 5,5 процента, пишет Reuters.

Как отмечает агентство, резкое подорожание рубля продолжается на фоне увеличенного притока валютной выручки российских экспортеров, улучшения ситуации с юаневой ликвидностью, а также ослабления в условиях жесткой денежно-кредитной политики внутреннего потребительского спроса, приводящего к снижению объема импортных закупок.

Курс доллара тем временем опустился ниже 75 рублей, евро торгуется вблизи четырехмесячного минимума на уровне 88,35 рубля.