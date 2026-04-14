Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с начала года

Курс доллара на Forex опустился ниже 75 рублей впервые с января 2026 года. К моменту написания материала показатель снижался на полтора процента, до 74,91 доллара, свидетельствуют данные Investing.

Накануне американская валюта опустилась ниже 76 рублей; падал также и евро. Доллар слабеет на фоне ситуации вокруг американо-иранских переговоров и колебаний нефтяных цен.

Значимые на текущий момент факторы, среди которых достаточная валютная ликвидность и ожидания паузы в снижении ключевой ставки ЦБ, могут способствовать удержанию высокого курса рубля и далее, до конца весны, но «технически курсы инвалют на фоне нон-стоп падения вошли в область сильной перепроданности», пишет эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

Власти США тем временем не опасаются чрезмерного ослабления доллара. При этом журналисты уже указывают, что на фоне ситуации вокруг Ирана так называемый петроюань вновь стал рассматриваться в качестве распространенной альтернативы для расчетов за нефть.

