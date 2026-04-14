12:05, 14 апреля 2026Экономика

Курс доллара упал ниже 75 рублей

Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с начала года
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Курс доллара на Forex опустился ниже 75 рублей впервые с января 2026 года. К моменту написания материала показатель снижался на полтора процента, до 74,91 доллара, свидетельствуют данные Investing.

Накануне американская валюта опустилась ниже 76 рублей; падал также и евро. Доллар слабеет на фоне ситуации вокруг американо-иранских переговоров и колебаний нефтяных цен.

Значимые на текущий момент факторы, среди которых достаточная валютная ликвидность и ожидания паузы в снижении ключевой ставки ЦБ, могут способствовать удержанию высокого курса рубля и далее, до конца весны, но «технически курсы инвалют на фоне нон-стоп падения вошли в область сильной перепроданности», пишет эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

Власти США тем временем не опасаются чрезмерного ослабления доллара. При этом журналисты уже указывают, что на фоне ситуации вокруг Ирана так называемый петроюань вновь стал рассматриваться в качестве распространенной альтернативы для расчетов за нефть.

    Последние новости

    Кремль обратился с предложением к США

    В России заявили об утрате Зеленским контроля над ВСУ

    Президент постсоветской страны принял участие в совместных с Россией учениях

    Пассажирский самолет запросил экстренную посадку из-за пожара в камбузе

    Названа цена обустройства квартиры в 2026 году

    В российскую школьницу выстрелили из сигнальной ракеты

    Внешнюю политику Трампа сравнили с видеоигрой

    Песков высказался об ограничениях работы мессенджеров в России

    Россиянин выслушал приговор за изображение в социальной сети

    Жена награжденного Путиным Героя России заявила о своем решении после исчезновения бойца

    Все новости
