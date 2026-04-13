13 апреля 2026

Курс доллара обрушился

Расчетный курс доллара опустился ниже 76 рублей
Вячеслав Агапов
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Расчетный курс доллара опустился ниже 76 рублей. Об обрушении стоимости зарубежной валюты свидетельствуют данные внебиржевых торгов.

Торги стартовали на отметке 76,86 рубля за доллар. Позднее американская валюта начала дешеветь, на минимуме падая до 75,75 рубля. К моменту написания материала курс скорректировался до 75,95 рубля, потеряв почти 111 копеек (минус 1,44 процента).

Доллар дешевеет на фоне провала переговоров США и Ирана. После неудачи Вашингтон объявил о блокаде Ормузского пролива — через важнейшую на Ближнем Востоке логистическую артерию в прошлом году проходила почти треть мировой торговли нефтью. Как пригрозили в США, ограничения судоходства начнутся в понедельник, 13 апреля, в 17:00 по московскому времени.

После этого цены на нефть стремительно пошли вверх. Сырье эталонного сорта Brent в понедельник подорожало на 7,27 процента. Цена североморской нефти с поставкой в июне увеличилась на 6,92 доллара, до 102,12 доллара за баррель. Котировки техасской нефти марки WTI также выросли — фьючерсы на поставку сырья в мае подорожали на 8,16 доллара (плюс 8,45 процента), до 104,73 доллара за баррель.

В пятницу, 10 апреля, руководство Центробанка (ЦБ) в очередной раз резко понизило официальный курс доллара. Котировки американской валюты в субботу–понедельник, 11-13 апреля, составили 76,97 рубля. Для сравнения: в пятницу, 10-го числа, официальный курс доллара в России находился на уровне 77,84 рубля.

