Курс доллара в России резко упал

ЦБ установил официальный курс доллара в России на уровне 76,97 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) в очередной раз резко понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в субботу-понедельник, 11-13 апреля, составят 76,97 рубля. Для сравнения, в пятницу, 10 числа, официальный курс доллара в России находился на уровне 77,84 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты примерно на 87 копеек.

Аналогичную динамику продемонстрировал официальный курс евро. Котировки европейской валюты понизили с 90,88 до 90,01 рубля. Курс юаня, в свою очередь, сократился почти на 12 копеек — с 11,37 до 11,25 рубля.

Ряд экспертов воспринимает продолжающееся укрепление рубля к доллару как негативный фактор для российской экономики. При таком раскладе, отмечал глава ВТБ Андрей Костин, отечественные экспортеры недополучают часть выручки, а федеральный бюджет недосчитывается поступлений с продаж энергоресурсов. Более оптимальным вариантом руководитель финансовой организации счел коридор 90-100 рублей за доллар. Однако жесткая денежно-кредитная политика ЦБ способствует лишь дополнительному укреплению рубля, сетовал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.