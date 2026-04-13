12:14, 13 апреля 2026Экономика

Курс евро в России упал до минимума

Курс евро на российском межбанке упал ниже 89 рублей впервые с 26 января
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

В понедельник, 13 апреля, курс евро на российском межбанковском рынке опустился ниже 89 рублей впервые с 26 января. Об этом свидетельствуют данные «Финам».

К 12:00 по московскому времени котировки европейской валюты упали до 88,94 рубля. Снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 1,13 процента.

Курс доллара на межбанковском рынке к этому времени вплотную приблизился к 76 рублям. Американская валюта торговалась по 76,09 рубля, демонстрируя снижение на 1,26 процента. При этом на минимуме котировки составляли 75,95 рубля.

Эксперты связывают укрепление российской валюты в том числе с провалом переговоров Ирана и США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. После неудачи Вашингтон объявил о блокаде Ормузского пролива, через который в прошлом году проходила почти треть мировой торговли нефтью. Эскалация в итоге привела к удорожанию основных марок сырья, что оказало дополнительное давление на доллар.

Впрочем, для российской экономики излишне крепкий рубль не несет особой пользы, отмечал глава ВТБ Андрей Костин. При таком раскладе, пояснял он, отечественные экспортеры недополучают часть выручки, а федеральный бюджет лишается дополнительных поступлений, что особенно болезненно с учетом стремительного роста дефицита государственной казны. Более оптимальным вариантом глава финансовой организации называл коридор 90-100 рублей за доллар.

