Экономика
08:54, 14 апреля 2026Экономика

В США высказались об опасениях насчет курса доллара

Бессент: Я не беспокоюсь о возможности ослабления доллара из-за войны с Ираном
Вячеслав Агапов
СюжетКурс доллара:

Фото: Abdul Saboor / Reuters

В США не боятся ослабления доллара из-за войны с Ираном. Об опасениях насчет курса доллара высказался министр финансов страны Скотт Бессент, его слова приводит ТАСС.

В интервью порталу Semafor глава ведомства заявил, что опасаться насчет курса национальной валюты не стоит.

«Как вы могли наблюдать на протяжении войны, доллар укрепляется. Так что я об этом не беспокоюсь», — пояснил Бессент.

Федеральной резервной системе (ФРС, выполняет функции центробанка) США в условиях американо-израильской военной операции против Ирана стоит занять выжидательную позицию по вопросу изменения базовой ставки.

Президент США Дональд Трамп в начале года заявил, что не считает курс американского доллара слишком низким. «Нет, я думаю, что он отличный», — сказал глава государства. По мнению журналиста Reuters Джейми Макгивера, резкое ослабление доллара связано со стремлением администрации Трампа избавиться от торгового дефицита и выровнять платежный баланс страны.

