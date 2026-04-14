10:27, 14 апреля 2026

Стало известно о возрождении альтернативы нефтедоллару

Bloomberg: Из-за иранского конфликта петроюань стал альтернативой нефтедоллару
Дмитрий Воронин

Фото: Eli Hartman / Reuters

Ситуация на Ближнем Востоке спровоцировала резкий рост расчетов за сырье в китайской валюте, что привело к возрождению концепции петроюаня в качестве альтернативы нефтедоллару. К такому выводу пришли журналисты Bloomberg, обратившие внимание, что Иран в том числе начал принимать плату за проход судов через Ормузский пролив в юанях.

Говоря о новой расстановке сил в сфере трансграничных расчетов, авторы материала также указали, что, как стало известно некоторое время назад, показатель в один из дней впервые превысил отметку в триллион юаней, составив 1,22 триллиона юаней, что эквивалентно 179 миллиардам долларов.

Как напоминает агентство, проект петроюаня председатель КНР Си Цзиньпин «без особого успеха продвигал во время поездки на Ближний Восток в 2022 году», однако боевые действия и их последствия для мировой торговли снова сделали такие разговоры актуальными. Так, стратег Deutsche Bank Маллика Сачдева недавно отметила, что нынешняя ситуация «может остаться в памяти как ключевой катализатор ослабления доминирования нефтедоллара».

Ранее вице-президент США заявил, что в Белом доме знают о «страданиях американского народа» из-за высоких цен на топливо и именно из-за этого стремятся активно вести переговоры с Ираном.

