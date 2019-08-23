Росгвардия захотела брать земли и объекты для своих нужд

Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов, он проходит общественное обсуждение.

В штатной ситуации власти должны будут предоставить Росгвардии требуемые объекты или землю на основании письменного запроса, который будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней. В экстренных случаях запрос делается в устной форме, а письменное подтверждение должно быть предоставлено в течение суток.

При этом Росгвардия не сможет получить объекты культурного наследия или те, которые находятся «в границах зон с особыми условиями использования территорий».

Согласно документу здания, помещения или участки земли должны будут предоставляться Росгвардии «на период подготовки и выполнения войсками национальной гвардии служебно-боевых задач, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 6 и 7 части 1 статьи 2 Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"». Под этими пунктами подразумевается в том числе охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, надзор за соблюдением законодательства в обороте оружия.

В августе президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и Минобороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.

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