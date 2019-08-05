Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов

Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и Министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на копию указа от 2 августа 2019 года.

Отмечается, что лом можно будет продать по рыночной стоимости компании «ТрансЛом». Исключение составляют «продукты утилизации вооружения и военной техники».

Как подчеркивает издание, проект указа появился на портале проектов нормативных правовых актов еще в марте 2017 года. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу и руководитель Росгвардии Виктор Золотов попросили президента предоставить «ТрансЛому» приоритетное право на приобретение лома.

По подсчетам издания, на утилизацию устаревшей техники Минобороны своими силами придется выделить 50 миллиардов рублей.

В 2017 году Министерство обороны намеревалось утилизировать до 2020-го 9,9 тысяч единиц бронетанковой техники, 21,5 тысяч ракетно-артиллерийского вооружения, около семи миллионов единиц стрелкового оружия, более 150 миллионов штук боеприпасов, 140 тысяч ракет общевойскового назначения, а также почти две тысячи самолетов и вертолетов.

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