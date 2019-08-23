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Росгвардия объяснила желание брать земли и здания для своих нужд

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Росгвардия не планирует изымать имущество граждан на время боевых задач — речь идет о предоставлении сотрудникам муниципальных помещений. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, передает ТАСС.

Грибакин объяснил, что проект не затрагивает частное имущество, а только регулирует юридические взаимоотношения с муниципалитетами. В качестве примера он привел создание временной группировки Росгвардии в Иркутской области для ликвидации последствий наводнения. Тогда возникли вопросы размещения личного состава, медицинского обслуживания и питания. Проект разработанного документа определяет соответствующие механизмы.

Представитель Росгвардии отметил, что в документе речь идет о том, что в случае выполнения служебно-боевых задач органы местного самоуправления предоставляют необходимые помещения. Этот механизм четко прописан в проекте нормативно-правового акта.

Ранее 23 августа стало известно, что Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов, он проходит общественное обсуждение.

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