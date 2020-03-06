Путин назвал высшее счастье для человека

Высшего счастья для человека, чем воспитание ребенка, в мире не существует, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Ивановскую область. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Мы прежде всего об этом должны помнить», — добавил глава государства, комментируя демографическую программу.

26 февраля Путин поддержал идею закрепить особое отношение к детям в Конституции. По его словам, народы России всегда бережно относились к детям.

В декабре прошлого года он пообещал, что система мер поддержки рождаемости в стране будет улучшена. Так, в марте был принят закон о расширении программы материнского капитала. Деньги будут выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020-го родился или был усыновлен первый ребенок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!