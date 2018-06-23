Путин доверил выпускникам преображение России

Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам школ. Обращение размещено во «ВКонтакте».

«Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути», — сказал глава государства.

По его словам, именно смелые и свободные люди способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв и удивить мир новыми рекордами. «Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте», — добавил президент.

В то же время Путин призвал не забывать о заслугах учителей и родителей. Свое обращение он завершил пожеланием счастья, любви и большого успеха. «Счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится!» — заключил российский лидер.

В 2017 году Путин также поздравлял выпускников с помощью видеообращения, опубликованного в социальных сетях.

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