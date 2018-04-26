Путин познакомился с сингулярностью

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров признался, что узнал новое слово. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

«Чем дольше работаю, тем больше у меня новых терминов появляется. Сингулярность... Я так понял, это увеличение факторов неопределенности. Скажу где-нибудь — буду выглядеть приличным человеком», — цитирует Путина Смирнов.

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В ходе выступления на заседании президент раскритиковал работу по подготовке аспирантов в российских вузах, передает РИА Новости. По его словам, лишь 14 процентов выпускников выходят на защиту своих работ вовремя.

«А что делают все это время остальные? Каких результатов они достигают, где они продолжают свою деятельность, выходят ли они в конечном итоге на защиту? При этом и кандидатских, и докторских [диссертаций], особенно в гуманитарных дисциплинах, защищается у нас много, но если посмотреть на их научное значение, то часто возникают вопросы», — отметил Путин.

XI съезд Российского союза ректоров проходит в Санкт-Петербурге 26 апреля.

Сингулярность — многозначный термин, который своими работами популяризировал ученый Стивен Хокинг, скончавшийся 14 марта. Он изучал проблемы возникновения и эволюции черных дыр, а также космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, по теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. В философии сингулярность трактуется как единичность существа, события, явления.

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