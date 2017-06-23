Путин поздравил выпускников с помощью «ВКонтакте»

Президент России Владимир Путин записал видеопоздравление для выпускников российских школ 2017 года. Ролик опубликован в официальной группе «ВКонтакте» под названием «Выпускной 2017».

Подписчики сообщества первыми увидели обращение российского президента. Видеоролик уже набрал почти пять тысяч лайков.

«Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал», — пожелал президент.

Он также заверил, что страна надеется и нуждается на «энергию и таланты» выпускников.