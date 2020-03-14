Киргизия закрыла школы из-за коронавируса до обнаружения коронавируса

Власти Киргизии закрыли все школы и вузы на трехнедельный карантин. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны Сооронбая Жээнбекова, передает РИА Новости.

Отмечается, что в стране пока не обнаружено ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом, однако на заседании Совета безопасности с участием президента было решено объявить карантин уже сейчас.

Как пояснили в пресс-службе, такое решение связано с проникновением инфекции в соседний Казахстан и близостью с Китаем, откуда и началось распространение вируса. «У нас тоже будут усиливаться беспокойства», — отметили в ведомстве.

Граница Киргизии с Китаем перекрыта, на других границах всем проезжающим измеряют температуру. Граждан, прибывающих из неблагоприятных стран по ситуации с коронавирусом, изолируют на двухнедельный карантин. По данным Минздрава, в настоящий момент под наблюдением находятся 500 человек.

Первых двух человек, инфицированных коронавирусом, выявили в Казахстане 13 марта. Оба пациента находятся в стационаре на карантине, их состояние хорошее, клинические симптомы отсутствуют. В стране отменены все массовые мероприятия, в том числе и парад Победы 9 мая.

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