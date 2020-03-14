Режим свободного посещения введен в подмосковных школах и садах

В школах и садах Московской области введен режим свободного посещения, при этом все образовательные учреждения будут работать в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте областного правительства в субботу, 14 марта.

«То есть учащимся и воспитанникам разрешается посещать занятия по усмотрению их родителей или законных представителей. Если нет возможности оставить ребенка дома, то его будут ждать в школе или детском саду», — рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Министр подчеркнула, что директорам школ дано поручение обеспечить поддержание качества образовательного процесса на должном уровне. По ее словам, речи об отмене занятий нет. Дети, обучающиеся на дому, смогут получать домашние задания через школьный портал, утончила она.

«Кроме того, со следующей недели мы запускаем платформу онлайн-обучения, где ребята, пропускающие занятия, смогут полноценно учиться, не выходя из дома», — Каклюгина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.