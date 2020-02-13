Российский священник провел беседу с молодежью в пивбаре

В Брянске руководитель молодежного отдела местной епархии Даниил Кузянкин провел беседу с молодежью на тему религиозной жизни в условиях современной цивилизации. Местом встречи стал пивбар-кондитерская. Об этом сообщается на странице «Молодежный отдел Брянской епархии» во «ВКонтакте».

Мероприятие состоялось 11 февраля в заведении под названием «Воскресный папа». Судя по опубликованным снимкам, на встречу собрались около пятнадцати человек. Тема дискуссии была заявлена как «Христианство и религия небоскребов, или Как креститься на храм, ведя машину, если у тебя в каждой руке по смартфону?»

«Дискуссия была очень оживленной. Молодежь говорила и о том, нужно ли и какими способами говорить о христианстве в интернете», — говорится в сообщении.

Ранее митрополит Тверской и Кашинский Савва в рамках традиционного крестного хода 11 сентября вылил на город Тверь 70 литров святой воды. Так он хотел изгнать «бесов» и исцелить горожан от алкоголизма. Освященную «специальным чином» воду лили на город из чаши, поскольку брызги от кропила во время полета залетали бы обратно в самолет. Митрополит в это время читал молебен, чтобы «оградить» город от таких «несчастий», как аварии и социальные бедствия.

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